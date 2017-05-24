В Перми пострадавшие при обрушении в Доме культуры дети находятся в тяжелом состоянии

В Перми при обрушении сцены в доме культуры пострадали 10 человек, из них восемь детей. Четыре ребенка на данный момент находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя СКР по Пермскому краю Ирины Незнамовой.

По данным Центра медицины катастроф Пермского края, всего в больницы госпитализированы девять человек - один взрослый и восемь детей. «Дети получили различные травмы, у некоторых переломы конечностей, в основном это ушибы и ссадины», — сообщил директор Пермского краевого центра медицины катастроф Олег Федоткин.