Суд заочно арестовал бывшего губернатора Челябинской области Юревича

Свердловский областной суд заочно арестовал бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию следствия на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, который ранее арестовывать Юревича не стал.

«Арест на два месяца с момента пересечения границы либо экстрадиции. Апелляционное представление следствия удовлетворено», – заявили «Интерфаксу» в суде.

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора было возбуждено по факту получения им взятки от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем министром здравоохранения региона. По данным следствия, Юревич систематически получал от Тесленко взятки, их общая сумма составила 26 млн руб.

Кроме того, Юревичу вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.