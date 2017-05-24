ФСБ обнаружила закрытые чаты террористов в Telegram

ФСБ России выявила закрытые чаты в мессенджере Telegram, которые используют члены международных террористических группировок, заявил директор ведомства Александр Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Сотрудники ФСБ получили информацию о террористах, состоящих в закрытых группах в Telegram.

«В результате получена информация о конкретных террористах, преступных связях внутри России и стран центральноазиатского региона, используемых средствах связи, а также выявлены планы, намерения и места вероятного их нахождения», — сказал он.