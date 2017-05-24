МВД проверило факты из расследования ФБК о Медведеве

ГУ МВД по Москве ответило депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил ведомство проверить факты из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Рашкин опубликовал ответ ведомства за подписью замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина в своем аккаунте в Twitter.

В документе отмечается, что ГУ МВД по Москве не нашло нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, в связи с передачей недвижимости фонду «Соцгорпроект», который находится в управлении однокурсника премьера Ильи Елисеева.

17 марта Рашкин направил запрос на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, копии были направлены директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке. Он просил провести проверку информации «о возможной коррупционной деятельности» Дмитрия Медведева. 28 апреля депутату пришел ответ из ФСБ, однако ведомство засекретило этот документ. «Информации по вопросу там чуть менее, чем ноль», – отмечал депутат.