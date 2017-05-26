Кремль может дистанцироваться от столичной реновации - РБК

Программа реновации жилья в Москве и ее политические последствия стала одной из важных центральных тем, обсуждавшихся на закрытой встрече замначальника управления внутренней политики Кремля Александра Харичева с политтехнологиами, сообщает РБК. Во встрече, продолжавшейся более 2 часов, приняли участие около 15 человек, в том числе руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, президент коммуникационного холдинга «Minchenko consulting» Евгений Минченко, гендиректор PR-агентства «Полилог» Олег Карпилов, политтехнологи Дмитрий Гусев и Андрей Богданов, президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов.

«С реновации начали, реновацией и закончили», - пошутил один из участников встречи. Посыл Кремля заключался в том, что федеральному центру стоит дистанцироваться от этой темы, поскольку региональная повестка все равно скажется на результатах общенациональных выборов. «Фамилия [президента Владимира] Путина не звучала, но очевидно, имелось в виду, что президент не должен предоставлять свой политический ресурс Москве», — заключил один из собеседников РБК. При этом по данным Харичева, программу поддерживают около 70% жителей пятиэтажек. Он высказал сожаление, что «социологически одобряемая программа становится поводом для протестной активности», — говорит другой один участник встречи.

В конце апреля президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил доработать законопроект о сносе пятиэтажек так, чтобы он «ничего не навязывал силой».

На встрече также поднималась тема губернаторских выборов. По словам Гусева, пересказавшего слова Харичева, перед региональными властями не ставится задача по высокой явке, главное, чтобы все было легитимно. В Бурятии, Марий Эл, Севастополе и Кировской области. Кремль ожидает конкурентных выборов.