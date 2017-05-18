Кремль не будет требовать высокой явки на всех губернаторских выборах

Обкатать новый выборный закон, повышающий явку, в этом году не получится – в сложных регионах на участках может добавиться в основном протестный электорат

Поставленная Кремлем задача повысить явку на региональных выборах – для репетиции президентских – вступила в противоречие с предвыборными нуждами губернаторов, рассказали несколько человек, близких к администрации президента. Для пяти из 16 регионов, где в сентябре будут губернаторские выборы, эту задачу Кремль отменил, знает один из них.

Задача повышения явки на губернаторских выборах 2017 г. – последних перед президентской кампанией 2018 г. – ставилась администрацией президента перед всеми регионами, говорят два близких к Кремлю человека. Федеральные власти озабочены низкой явкой и считают ее следствием недоверия граждан, отмечал в марте 2017 г. полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, сообщал «МК-Екатеринбург». А РБК говорил, что на выборах президента в марте 2018 г. Кремль ставит целью явку в 70% и 70% голосов за главного кандидата.

Власти некоторых регионов Кремль от работы над повышением явки освободил, утверждает близкий к Кремлю человек. Речь, по его словам, минимум о пяти: о Свердловской, Ярославской, Калининградской, Кировской областях и Бурятии. В Свердловской области и Бурятии против назначенных президентом врио губернаторов могут выступить серьезные конкуренты – мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и сенатор Вячеслав Мархаев, а в Ярославской и Кировской областях местные элиты не приняли назначенцев-варягов, поясняет собеседник. В Калининградской же области нет ни внутриэлитного конфликта, ни сильного оппонента врио губернатора Антону Алиханову, но регион исторически протестный, а Алиханов не только не местный, но и слишком молод. Повышенная явка может сыграть против властных кандидатов и им разрешили не думать о явке, объясняет он.

Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов подтверждают достоверность списка проблемных для Кремля регионов. В перечисленных субъектах или серьезная протестная традиция, или сильные оппозиционные кандидаты, которые могут создать проблему [кандидатам Кремля], считает политолог Евгений Минченко. Реальные проблемы могут возникнуть в Бурятии, если там выдвинется Мархаев, полагает политолог Константин Калачев, многие думают, что Ройзман может быть серьезным конкурентом [врио губернатора Евгения] Куйвашева, но вопрос в том, сможет ли Ройзман преодолеть муниципальный фильтр. Политолог Виталий Иванов удивлен, что в списке нет Севастополя: «Там уже успел отгреметь конфликт первого губернатора и части местной элиты во главе с героем крымской весны Алексеем Чалым». В список проблемных регионов Севастополь добавить стоит, говорит и близкий к Кремлю собеседник.

Отменить задачу увеличить явку в указанных регионах логично, согласен другой близкий к Кремлю человек. Обычно проблему сильных оппонентов региональные власти решали, «засушивая» явку, чтобы на выборы пришли только зависимые от власти кандидаты, вспоминает участник губернаторских выборов в одном из регионов, но сейчас речь вряд ли идет об «усушке» явки: проблемным регионам будет дана мягкая рекомендация не совершать чрезмерных усилий, в частности, потому, что естественная явка – лучшее средство от скандалов на выборах, полагает еще один собеседник «Ведомостей».

Гарантии Москвы Мосгордума в среду приняла в целом законопроект «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в г. Москве», сообщает ТАСС. Предполагается, что он вступит в силу одновременно с федеральным законом о реновации.

Задачи добиваться выдающейся явки на губернаторских выборах 2017 г. изначально не ставилось, возражает близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин, но, если на выборы придут три человека, это не будет приветствоваться, любая легитимизация власти предполагает, что руководителя должно избрать большинство жителей: «Но это не значит, что должны использоваться методы, которые дискредитируют выборы».

Идеи накручивать явку на губернаторских выборах и обкатывать ее перед президентскими выборами никогда не было, заверяет еще один собеседник, близкий к администрации президента: выборы разного уровня.

Задания регионам по явке или их отсутствие – вещь преходящая, но есть фундаментальное обстоятельство – законопроект сенатора Андрея Клишаса с поправками в избирательное законодательство, который рассматривает Госдума, напоминает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «Этот закон позволяет полностью решить проблему явки с помощью информационно-технологических систем».

Законопроект, в частности, разрешает избирателям голосовать не по месту прописки, а по месту их фактического нахождения, тестирование этой системы должно пройти на региональных выборах в сентябре, поясняли в понедельник члены рабочей группы Центризбиркома. Оппозиция выступала против, опасаясь, что система приведет к росту числа нарушений, вспоминает коммунист: «Пойди бабушка из КПРФ уследи в избиркоме, если ты еще не имеешь доступа к системе ГАС «Выборы», совпадают ли бумажные реестры в одном регионе с реестрами в другом. Конъюнктура может меняться, но технологическая проблема 70%-ной явки [на выборах президента] решается – и решается успешно».