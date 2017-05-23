Кремлю больше не нужна формула «70 на 70»

Главное - обеспечить прозрачность выборов, заявил начальник управления внутренней политики президента Андрей Ярин А.Астахова / Ведомости

О показателях в 70% явки и 70% голосов за основного кандидата на предстоящих президентских выборах речи не идет, главное - обеспечить прозрачность выборов, заявил начальник управления внутренней политики президента Андрей Ярин, выступая на конференции Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), посвященной развитию политических институтов. О словах Ярина «Ведомостям» рассказали двое участников конференции. «Неправилен акцент на нормативах, главное - доверие к голосованию, честность и прозрачность, а если все так и будет, то данные социологических опросов и рейтинги первого лица дают основания для оптимизма», - передает слова Ярина один из участников конференции. Текущие рейтинговые показатели президента и так находятся на уровне «70 на 70» «и даже выше», поэтому важнее вопрос легитимности процедуры, добавляет другой участник мероприятия.

Ранее собеседники «Ведомостей» в администрации президента говорили о необходимости реализации на президентских выборах формулы «70 на 70». Согласно мартовскому опросу ВЦИОМ, уже сейчас 69,9% россиян говорят, что примут участие в выборах.

Ярин в ходе разговора с преподавателями общественных наук из регионов сделал акцент на «демократизации электорального законодательства» - упрощении процедуры проверки подписей, отмене открепительных удостоверений и т.п., имея в виду поправки в избирательное законодательство, которые были внесены сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, говорит один из участников конференции. Часть технологий будет опробована на региональных выборах осенью этого года, отметил чиновник, благодаря чему в законы можно будет внести дальнейшие корректировки. Также обсуждалась возможность голосования при помощи новых технологий, говорит участник конференции: «Член Центризбиркома Майя Гришина говорила, что они участвуют во всех международных соглашениях, но пока говорить об этом рано, поскольку все находится на стадии проработки». Кроме того, Ярин говорил о смене губернаторов, о «рисунке» президентской кампании, о кампании референдумного типа, говорит один из участников.

По словам руководителя ФоРГО Константина Костина, в своем выступлении Ярин сделал акцент на обеспечении прозрачности и легитимности выборов, отметив, что именно это, а не достижение «каких-то арифметических показателей является базовой задачей», а также на либерализации избирательного законодательства. По результатам каждой конференции ФоРГО делает грантовую программу, добавляет Костин: «Сейчас было бы интересно сделать грантовую программу по изучению новых медиа, вопросов идентичности пользователей социальных медиа — это интересная проблема, к которой непонятно как подступаться. Например, один человек может состоять в нескольких сообществах, и непонятно, какое из них оказывает влияние на его политическое самосознание».

Кроме Ярина, на конференции выступали приглашенные эксперты. Например, главный редактор журнала «Эксперт», член Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что в регионах властям необходимо выстраивать коммуникацию с активными гражданами. Политолог Евгений Минченко говорил об основных трендах политических технологий и, в частности, о волне антиистеблишмента, «дырах в элитном консенсусе», многоканальности коммуникаций и возможной консолидации избирателей вокруг публичной фигуры, которая идет против основного кандидата. А гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал, как идет подача заявок на президентские гранты для некоммерческих организаций, система выдачи которых была изменена с этого года.