Поклонская подтвердила свой запрос на проверку бюджетных средств, выделенных на фильм Учителя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила, что направляла большое число запросов в компетентные органы в связи с обращениями граждан по поводу фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

«Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем мною подготовлены депутатские запросы во все компетентные органы. Проводится проверка по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма», - сказала Поклонская.

Она в то же время заметила, что не может сказать, «на какой запрос ссылается» Учитель, который 25 мая сообщил, что в его киностудии в Санкт-Петербурге проводится проверка.