Полиция проведет налоговую проверку кинокомпании Алексея Учителя

Проверку кинокомпании «Рок» режиссера Алексея Учителя проводит полиция Санкт-Петербурга. «Мы сегодня получили бумагу, что нас собираются проверять. У нас уже была одна проверка, она закончилась буквально несколько дней назад, ничего не нашли. Все это связано, я уверен, с запросом Натальи Поклонской и всей этой историей. Не удается добиться запрета фильма, пытаются найти какие-то экономические нарушения. Ничего страшного пока не произошло»,— заявил Учитель в интервью «Коммерсант-FM».

Речь идет о фильме Учителя «Матильда» об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Предполагается, что картина выйдет в прокат 26 октября 2017 г. Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру запрос о фильме с результатами экспертизы его трейлеров и сценария. В представленных депутатом исследованиях говорится, что фильм создает не соответствующий исторической действительности образ. Поклонская полагает, что картина оскорбит чувства верующих.

Адвокат режиссера Константин Добрынин подтвердил, что проверка проводится по запросу Поклонской: «Мы уже сбились со счета, какая у нас сегодня уже была по счету проверка», - сказал он. Добрынин полагает, что проверка связана с обращением Поклонской к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Информированный источник «Интерфакса» рассказал, что полиция проверяет расходование бюджетных средств киностудией Учителя. «Оперативник экономической полиции привёз в здание на Крюковом канале, 12 (адрес объединения «Рок») запрос от полиции, в котором затребовано предоставить информацию о расходовании бюджетных средств. Запрос поступил в адрес фирмы, получавшей бюджетные деньги», - сказал собеседник агентства.