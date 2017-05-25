Полиция проверяет кинокомпанию режиссера Учителя на налоговые преступления – адвокат

Полиция Санкт-Петербурга проверяет кинокомпанию режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления в связи с запросом экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Добрынин.

«Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, оттуда - в ГУВД Санкт-Петербурга, а оттуда - в УВД Василеостровского района города», - сказал он.

Ранее на этой неделе сотрудники правоохранительных органов пришли к другому режиссеру - Кириллу Серебренникову. Они провели обыски в «Гоголь-центре», а также в его квартире в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, неустановленные лица из руководства АНО «Седьмая студия» (Серебренников является его учредителем) в 2011–2014 гг. похитили около 200 млн руб., выделенных постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Дело возбуждено в 2014 г. и расследуется по ст. 160 УК (растрата), Серебренников проходит в качестве свидетеля, сообщила представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.