Арестовано имущество отца полковника Захарченко на 400 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал имущество обвиняемого в растрате Виктора Захарченко, отца бывшего руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко, которого следствие считает коррупционером, заявляет защита.

«Арестованы три квартиры в Москве - в Хамовниках, на Мичуринском и Ленинском проспектах, два машиноместа и частный дом в Ростовской области, общая сумма арестованного имущества равна 400 млн руб.», - сказал «Интерфаксу» адвокат Захарченко Вадим Мышлявкин.

По его словам, защита обжаловала арест имущества Захарченко.