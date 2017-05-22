Фигурирующий в деле Захарченко полковник ФСБ Сенин объявлен в розыск

Фигурант дела Захарченко - полковник ФСБ Дмитрий Сенин - объявлен в розыск, передает «Интерфакс».

«Сенин скрылся от органов предварительного следствия и в настоящий момент объявлен в розыск», - заявил следователь на заседании Мосгорсуда, рассматривавшего жалобу на обыск у другого фигуранта дела Ивана Кожевникова.

Ранее адвокат Захарченко Александр Горбатенко сообщил, что его подзащитного подозревают в получении взяток от ресторатора Александра Дуса. По мнению следствия, Захарченко получил взятку в $800 000 и дисконтную карту ресторана «Ла Маре» на 3,5 млн руб. Взятка якобы была дана при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина.

«Якобы Захарченко были переданы $800 000 - это первый эпизод, и второй эпизод - это дисконтная карта ресторана "Ла Маре" на 3,5 млн руб. То есть это был дисконт на счет, какая сумма счета, я не знаю. А вообще, карта на него не оформлена», - уточнил адвокат.

По его словам, похожим образом во взятничестве можно обвинить всех владельцев дисконтных карт. «Эти карты вообще выдаются всем», - добавил он.