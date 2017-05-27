Российские ВКС уничтожили более 120 боевиков ИГ в Сирии

Самолеты российских Военно-космических сил уничтожили 32 пикапа и более 120 боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России. Колонна боевиков направлялась из Ракки в Пальмиру.

«25 мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, направлявшихся к Пальмире, обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС», — сказал собеседник агентства. По его словам, на пикапах были установлены крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщил источник, ИГ договорилось с курдскими отрядами из состава «Сирийских демократических сил» о выходе боевиков из Ракки в сторону Пальмиры. Российские беспилотники круглосуточно мониторят пути, по которым террористы могут выйти из Ракки.