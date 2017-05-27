Путин поздравил Рухани с переизбранием на пост президента Ирана

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани поговорили по телефону, сообщили в Кремле. Путин поздравил Рухани с переизбранием на пост главы государства. Стороны подтвердили настрой на углубление двустороннего взаимодействия.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации крупных совместных проектов в нефтегазовой сфере и в области мирного атома.

Говоря о ситуации в Сирии, президенты подчеркнули важность совместных усилий по содействию политико-дипломатическому урегулированию конфликта, в частности, путем реализации меморандума о создании зон деэскалации.