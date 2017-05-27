Путин обсудил с Эрдоганом Сирию, АЭС «Аккую» и «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле. Они поздравили друг друга с 25-летием подписания Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой от 25 мая 1992 г.

Стороны обсудили реализацию договоренностей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и крупные совместные проекты в энергетике — АЭС «Аккую» и газопровод «Турецкий поток».

Говоря о ситуации в Сирии, президенты подчеркнули важность скорейшего согласования практических аспектов создания зон деэскалации в стране. Это должно укрепить режим прекращения боевых действий и повысить эффективность межсирийских переговоров.