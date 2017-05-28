В Москве проходит шествие против застройки

В Москве началась согласованная акция против программы реновации. Участники так называемого марша против застройки планируют пройти от улицы Вавилова до проспекта Академика Сахарова — по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам.

По данным «Белого счетчика», в акции принимают участие более 4000 человек. «К 14.30 на территорию шествия против застройки прошли 4200 человек. Поток через входные рамки минимален», — говорится в сообщении организации в Twitter. Организаторы заявили до 10 000 человек.

Перед началом митинга полиция забрала баннеры, на которых упоминались президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил муниципальный депутат столичного района Коньково Сергей Соколов.

Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин позже написал в Facebook, что баннер с надписью «Собянинскую “реновацию” — под снос!» вернули, оторвав от него первое слово. О задержаниях не сообщалось.