В отношении мачехи задержанного в Москве ребенка составлен протокол

В ГУ МВД по Москве сообщили, что в отношении мачехи мальчика, доставленного в пятницу вечером в полицию, составлен протокол об административном правонарушении. В столичном главке уточнили, что не извинялись перед отцом мальчика. «Извинения были принесены ребенку за предоставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Протокол в отношении отца отозван не был, как об этом ранее сообщал адвокат. «В отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ, а в отношении его жены - по ст. 19.3 КоАП РФ», — сообщили в московском ГУ МВД.

Девятилетний ребенок был задержан вечером в пятницу в районе Арбата. По данным полиции, он читал стихи и просил деньги у прохожих и водителей автомобилей. По данному факту следователями проводится проверка. В ситуации обещала разобраться уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.