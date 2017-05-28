Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Турции выписаны из больницы

Три женщины, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Турции, выписаны из больницы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального консула России в Анталье Олега Рогозу. Их жизни ничего не угрожает.

«Турецкие власти известили нас, что все пострадавшие в аварии туристы выписаны из больницы. Их гражданство мы пока не можем подтвердить, этот вопрос выясняется», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что перевернулся микроавтобус с российскими туристами, ехавший из Каппадокии в Аланию. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за сильного ливня.