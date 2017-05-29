Медведев оценил праймериз «Единой России»

Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев прокомментировал итоги прошедшего 28 мая предварительного голосования (праймериз) по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 г. Активность проголосовавших «означает, что институт предварительного голосования работает», а сами праймериз состоялись, приводит его мнение ТАСС. «Мы добились абсолютной прозрачности: все наши кандидаты участвовали с открытой повесткой дня, полностью рассказывая о себе, о своем опыте, о своих возможностях», - отметил Медведев на селекторном совещании с регионами по итогам предварительных выборов.

Председатель партии подчеркнул, что «дебаты показали большой интерес к нашим кандидатам, все могли проявить себя как начинающие публичные политики, и у многих это очень неплохо получилось». Для 47% участников предварительного голосования оно стало первым политическим опытом, это означает, что «партия обновляется», - подчеркнул Медведев.

По итогам праймериз Медведев предложил обобщить все наказы и пожелания и включить их в региональные программы партии. Он также призвал к соблюдению предвыборных программ. «Если кандидат в местные органы власти обязуется что либо делать, он должен все это пронести до окончательных выборов. Это совершенно очевидно», - указал председатель ЕР.

По данным ЕР, в предварительном голосовании приняли участие более 2200 кандидатов, как членов партии, так и беспартийных. По итогам праймериз будут определены кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести регионов - Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областей; а также 11 гордум административных центров регионов - Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля и главы Якутска. Кроме того будет назван кандидат ЕР на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу Ленинградской области. Победивший на них в сентябре 2016 г. экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением на пост директора СВР.