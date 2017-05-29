Песков: Путин и Макрон в первую очередь будут говорить о двусторонних отношениях

Президенты России и Франции обсудят в первую очередь двухсторонние отношения в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Париж. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что очень много свернутых механизмов сотрудничества и взаимодействия. Вместе с тем существует очевидная потребность в более тесной координации», - сказал он, отвечая в четверг на вопрос журналистов по повестке переговоров лидеров двух стран.

«Несмотря на наличие ограничительных мер с обеих сторон, все-таки у нас не прерываются и торгово-экономические связи, и, кроме того, хорошо известные региональные проблемы», - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, на каком месте в ходе переговоров стоит тема борьбы с терроризмом, пресс-секретарь Путина сказал: «На очень важном. Это неотъемлемая часть всех переговоров, которые в наших отношениях ведутся».

Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон 29 мая примет Владимира Путина в Версальском дворце. Поводом для визита станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру Первому и 300-летию установления дипломатических отношений между Францией и Россией.

В октябре 2016 г. Путин собирался в Париж, где планировалась его встреча с тогдашним президентом Франсуа Олландом для обсуждения ситуации в Сирии и на Украине. Однако визит был отменен в последний момент после того, как Олланд в телеинтервью усомнился в полезности встреч с Путиным.