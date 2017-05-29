По делу бывшего губернатора Челябинской области задержан директор филиала «Макфы»

СКР сообщил о задержании помощника депутата Госудумы, руководителя столичного отделения компании «Макфа» Андрея Чуркина. Его подозревают в содействии в передаче взятки в размере 3,4 млрд руб. бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.

«По версии следствия, Юревич в период с января 2011 по январь 2014 г. за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд руб.», - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время Чуркин заключен под стражу.

Юревич обвиняется в получении взятки от Виталия Тесленко, который занимал в то время пост министра здравоохранения региона. По данным следствия, общая сумма взяток составляет 26 млн руб. Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

М.Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.