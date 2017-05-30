Лавров прокомментировал слова Макрона о RT и Sputnik

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о пропаганде российского информагентства Sputnik и телеканала RT продолжением антироссийской кампании.

«Я думаю, что в этих оценках отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции с главой МИД Нигерии. - И наши западные партнеры никак не могут из этой инерции выбраться».

Лавров подчеркнул, что в этих обвинениях нет ни одного конкретного факта. «Ни про хакеров, ни про какие-то закулисные дела по вмешательству в выборы чуть ли не всех стран западного мира, ни по вопросу, который связан с обвинениями в нарушении прав представителей ЛГБТ в Чечне или на любой другой части РФ, - ни одного конкретного факта, ни одной фамилии», - напомнил Лавров, пообещав, что если появятся факты, то будут и конкретные ответы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что RT и Sputnik не отвечают стандартам журналистики, являясь орудиями распространения клеветы и пропаганды, и именно поэтому они не получили аккредитации в его избирательном штабе.