Украина открыла уголовное дело против России за ведение «гибридной войны»

Украина возбудила уголовное дело против должностных лиц России за ведение «гибридной войны». Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Дело открыла прокуратура республики Крым (подразделение, сохраненное в рамках генпрокуратуры Украины) «по факту развязывания должностными лицами России, должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления Крыма «гибридной войны» против Украины».

В пресс-службе СБУ пояснили, что делопроизводство начато на основании информации, собранной СБУ о «конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата автономной республики».

Во время досудебного следствия СБУ уделит особое внимание «фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет, ненависти к народам Украины».