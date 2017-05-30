Обвиняемый в убийстве журналиста Циликина приговорен к 8,5 года строгого режима

Калининский районный суд Петербурга признал бывшего студента Гидрометеорологического университета (РГГМУ) Сергея Косырева виновным в убийстве журналиста Дмитрия Циликина. «Косырева признать виновным и назначить ему совокупное наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», – огласила решение судья Екатерина Тямина. Слушание дела прошло в закрытом режиме.

Обвиняемый признал вину в убийстве и частично - вину в краже. Прокурор просил суд приговорить его к 9,5 года заключения.

Из материалов уголовного дела следует, что 22-летний студент находился в гостях у Циликина, с которым познакомился в интернете. Между знакомыми возникла ссора, в ходе которой студент убил журналиста, нанеся ему не менее 30 колото-резаных ран. Студент также похитил из квартиры мобильный телефон, ноутбук и деньги на общую сумму 43 500 руб.