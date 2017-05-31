Личный адвокат Трампа пока отказался сотрудничать со следствием по «российскому делу»

Один из личных адвокатов президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил запрос об информации от комиссий обеих палат конгресса, которые расследуют возможные «российские связи» окружения Трампа и выясняют, могла ли Россия пытаться вмешаться в предвыборную кампанию в США. О запросе Коэн сообщил CNN и ABC News. По его словам, его попросили проинформировать и дать показания о всех его контактах с людьми, связанными с руководством России. Просьбу он отклонил, потому что оценил запрос как плохо сформулированный и слишком неконкретный и решил, что ответить на него невозможно.

После этого отказа комитет Сената по разведке, который занимается этим расследованием, единодушно проголосовал за наделение своего председателя Ричарда Бэрра и его заместителя Марка Уорнера правом выдавать любые повестки, какие они сочтут необходимым, отмечает ABC News.

По такой повестке Коэн пойдет давать показания, сказал он CNN. По его словам, до сих пор не было ни одного свидетеля, документа или улики, которые связывали бы его с этим «выдуманным российским заговором». И он этим не удивлен, поскольку их и не существует, добавил адвокат.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, отправленный в отставку на фоне подозрений в связях с Россией, еще неделю назад говорил, что не будет предоставлять сенаторам личные документы в рамках расследования, ссылаясь на «нарастающую общественную ярость» и право, гарантированное пятой поправкой Конституции, не свидетельствовать против самого себя. Однако 30 мая стало известно, что он все же согласился дать показания перед сенатским комитетом. Он начнет давать показания 6 июня и намерен сотрудничать с комитетом в максимально возможной степени, пока это не будет ущемлять его конституционные права, сообщил источник Bloomberg.