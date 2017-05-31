Золотов уволил нескольких сотрудников Росгвардии после нападения на УФСБ в Хабаровске

Директор Росгвардии Виктор Золотов уволил по отрицательным мотивам несколько сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы после нападения на приемную УФСБ в Хабаровске. Это ТАСС сообщили в пресс-службе этой силовой структуры. Уволены те, кто допустил халатность и утратил контроль за оборотом оружия. «Их руководители в Восточном округе войск национальной гвардии Российской Федерации будут привлечены к дисциплинарной ответственности», - сказал собеседник ТАСС.

Позицию руководства Росгвардии в отношении нарушивших закон подчиненных он назвал принципиальной. Все нарушители, по его словам, будут уволены из рядов ведомства несмотря на чины и былые заслуги, борьба с подобными проявлениями будет продолжена.

Нападение на УФСБ по Хабаровскому краю произошло в апреле. Житель Хабаровского края 17-летний Конев А.В. начал стрелять по людям в приемной управления. Погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, стрелявший был убит. По данным ФСБ, нападавший использовал оружие, которое он похитил в городском тире, там же он застрелил находившегося в стрелковом клубе инструктора. «Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», - сообщал Центр общественных связей ФСБ.

В связи со случившимся Золотов назначил служебную проверку в отношении руководства и сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Ее результаты уже направлены в СКР и прокуратуру. «После их рассмотрения в отношении сотрудников будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщили в Росгвардии.