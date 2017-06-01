Российские самолеты уничтожили 80 террористов, направлявшихся в Пальмиру

Российские военные самолеты уничтожили 80 террористов группировки ИГ (запрещена в РФ), которые пытались в ночь на 30 мая прорваться из сирийской Ракки к Пальмире, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что также удалось уничтожить 36 автомобилей, 8 топливозаправщиков и 17 пикапов с минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением. Обнаружить передвижение террористов удалось благодаря данным разведки.

По данным российских военных, отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) и спецназ США, Великобритании и Франции вплотную приблизились к Ракке. «С севера город фактически заблокирован. В то же время СДС остановили наступление, в результате чего кольцо окружения игиловцев с южной стороны Ракки имеет разрывы. Пользуясь этим, террористы переправляются через Евфрат и стремятся вывести свои формирования в южном направлении Сирии», - сообщили в Минобороны.

25 мая из Ракки к Пальмире также пытались выйти 120 боевиков, но российская боевая авиация уничтожила террористов.