Путин: в выборы в США могли вмешаться американские хакеры

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что за попытками вмешательства в президентские выборы в США могут стоять американские хакеры.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, из Соединенных Штатов, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию. Вы можете такое представить? В ходе острой политической борьбы? Я могу»,— заявил Путин.

Президент отметил, что хакерам могло быть выгодно, обвинив Россию, обнародовать кукую-то информацию.

Москва не раз отрицала обвинения в попытках вмешательства во внутреннюю политику других государств, в том числе в президентские выборы в США.

Сразу после победы на президентских выборах Дональда Трампа в американском конгрессе начались слушания по вопросу вмешательства России в выборы. Кроме того, был создан комитет и назначен спецпрокурор по связям членов избирательного штаба Трампа с российскими чиновниками.