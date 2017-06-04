Росгвардия проводит проверку после массового убийства в Тверской области

Мужчина, подозреваемый в убийстве 9 человек в Тверской области, хранил охотничье ружье с нарушением закона, заявили в Росгвардии. «Установлено, что подозреваемый является законным владельцем огнестрельного оружия, однако хранил его на своем дачном участке с нарушением требований, установленных российским законодательством», — сообщили в ведомстве.

В связи с произошедшим Росгвардия начала проверку. «Росгвардия обращает внимание, что в летний период многие владельцы оружия, выезжая в свои дачные дома, берут с собой огнестрельное оружие. Нередко это оружие хранится и используется с нарушением требований законодательства, в том числе в преступных целях. В настоящее время организован комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу именно с такими владельцами оружия», — отметили в ведомстве.

В ночь на 4 июня 45-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения застрелил девять человек. В ходе застолья в дачном доме между подозреваемым и его знакомыми произошел конфликт, он поехал домой, взял ружье, вернулся и открыл огонь по присутствующим. В результате погибли девять человек. Выжившие вызвали полицию, стрелявшего задержали по горячим следам.