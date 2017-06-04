В Тверской области задержан подозреваемый в убийстве восьми человек

Сотрудники ГУ МВД по Тверской области по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве восьми человек. Полиция установила, что «в ночное время 45-летний житель Москвы распивал спиртное в компании малознакомых людей в дачном доме».

«В ходе застолья между гостями произошел словесный конфликт, после чего подозреваемый уехал к себе домой, однако через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов, в результате чего погибли восемь человек», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в одном из дачных кооперативов Конаковского района Тверской области. Установлено, что оружие зарегистрировано в установленном порядке и принадлежит подозреваемому.