Число жертв массового убийства в Тверской области выросло до девяти

Тверское управление Следственного комитета России (СКР) сообщило, что жертвами массового убийства в Конаковском районе стали девять человек — четыре женщины и пять мужчин. Ранее сообщалось о восьми погибших. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«По предварительным данным, в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе “50 лет Октября” в ночное время житель Москвы 1972 г. р. распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего, предварительно, погибли девять человек», — говорится в сообщении СУ СКР по Тверской области.

Тела восьми погибших были обнаружены в доме, на месте убийства. Тело еще одной женщины нашли позже в багажнике одной из машин, стоявших на прилегающей к дому территории.

Выжившие связались с правоохранительными органами, нападавший был задержан по горячим следам. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина к расследованию дела привлечена бригада следователей и криминалистов центрального аппарата.