Министр МЧС предложил штрафовать синоптиков за неверный прогноз

Министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков предложил штрафовать синоптиков Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды. «Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», – сказал министр ЧС в понедельник на селекторном совещании в МЧС.

Пучков не дал конкретных предложений, но пояснил, что «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».

После шквала 29 мая в Москве, приведшего к гибели 16 человек и материальному ущербу не менее 100 млн руб., МЧС объяснило, что прогноз синоптиков о ветре со скоростью 17–22 м/с не попадал в категорию чрезвычайных ситуаций (порог – 25 м/с), поэтому экстренного оповещения не было. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд возразил, что прогноз на 29 мая был точным, своевременным и был правильно интерпретирован МЧС. «В прогнозе была выпущена информация о ветре 17–22 м/с – это для Москвы очень сильный ветер, который встречается редко. 25 м/с – это пороговое значение, но 22 м/с – это уже критично для деревьев, что и было отражено в предупреждении», – заявил он.