Полиция назвала имена двоих устроивших нападение на Лондонском мосту террористов

Полиция Лондона назвала имена двоих из трех террористов, устроивших нападение на Лондонском мосту и рынке Боро в ночь на воскресенье, сообщает в понедельник телерадиокорпорация BBC.

По данным полиции, одного из мужчин звали Хурам Шазад Батт, ему было 27 лет. Батт был женат и воспитывал детей, он проживал с семьей в пригороде Лондона Баркинге на протяжении нескольких лет. Другому террористу было 30 лет, его звали Рашид Редуан. Ранее стало известно, что один из террористов имел при себе ирландскую идентификационную карту.

Вечером в субботу преступники на фургоне на большой скорости выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Также нападение произошло на рынке Боро и в районе Воксхолл. По последним данным, семь человек погибли, 48 пострадали.