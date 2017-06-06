Вице-президент США назвал Россию в числе трех главных глобальных угроз

Вице-президент США Майк Пенс назвал Россию и Иран наряду с терроризмом в числе главных угроз миру. Он заявил это на церемонии вручения наград неправительственного аналитического центра Atlantic Council. Как передает CNN, Пенс призвал членов НАТО к единству и твердой борьбе с терроризмом после теракта в Лондоне, унесшего жизни семи человек. Он заявил, что «раковая опухоль терроризма будет стерта с лица земли и это будет сделано общими усилиями».

«С учетом усиления противников, старых и новых, наш союз должен продолжать развиваться, с тем чтобы противостоять угрозам сегодняшнего дня и дня завтрашнего, в особенности <...> угрозе терроризма», – сказал Пенс. CNN отмечает, что в противовес президенту Дональду Трампу, который еще до избрания называл НАТО устаревшим союзом и регулярно критиковал его участников за перекладывание на США бремени по финансированию НАТО, Пенс дал понять, что США поддерживают альянс. Говоря о глобальных угрозах, Пенс упомянул российские попытки перекроить границы силой, попытки Ирана дестабилизировать Ближний Восток и угрозу терроризма, который может нанести удар, где угодно, сообщает PTI. По оценке вице-президента США, с учетом всех этих угроз миру грозит самая большая опасность со времен «падения коммунизма четверть века назад».