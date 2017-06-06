Лавров назвал русофобским намерение Литвы построить стену на границе с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «русофобскими» действия властей Литвы по строительству заградительных конструкций на границе с Калининградской областью.

«Отрадно, что несмотря на, прямо говоря, русофобские действия этих стран (Литвы и Польши), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят интерес со стороны своих жителей в том, чтобы продолжать общаться», – сказал Лавров на встрече с и. о. губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

«Не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать, или не прерывать приграничное сообщение, как это сделало польское правительство», – отметил министр.

По словам Лаврова, МИД РФ будет способствовать тому, чтобы «приграничные контакты между людьми, которые живут "через дорогу", по соседству друг с другом, не страдали от политической конъюнктуры».

«В рамках работы по облегчению условий для передвижения между вами и вашими соседями Министерство иностранных дел сейчас внесло в правительство предложение о том, чтобы перейти на выдачу электронных виз. Они будут бесплатными и действовать в течение 30 дней и предполагать непрерывное 30-дневное пребывание», – сообщил Лавров.

На границе Литвы с Россией уже началось строительство защитного ограждения. По плану к 2017 г. постройку забора завершат. Стоимость работ вилкавишкской компании Gintreja оценивается в 1 335 000 евро. Отмечается, что забор будет служить защитой от контрабанды и нелегальной миграции.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием.