В Литве назвали сроки постройки забора на границе с Россией

На границе Литвы с Россией началось строительство защитного ограждения. По плану к 2017 г. забор появится на участке протяженностью 44,6 км, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). Стоимость работ вилкавишкской компании Gintreja оценивается в 1 335 000 евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы. В сообщении СОГГЛ отмечается, что забор будет служить защитой от контрабанды и нелегальной миграции.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием, говорится в сообщении. Литовские власти планируют также возвести забор на границе Литвы с Белоруссией до 2020 г.