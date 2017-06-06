ЕСПЧ присудил Алексею Пичугину более 15 000 евро компенсации

Европейский суд по правам человека присудил более 15 000 евро бывшему сотруднику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину, отбывающему в России пожизненный срок. Как сообщает РАПСИ, это решение было принято по жалобе Пичугина на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при исследовании свидетельских показаний в российских судах по его второму уголовному делу. Заявитель считает, что наиболее адекватной компенсацией нанесенного ему ущерба будет новый судебный процесс в России. В жалобе он потребовал выплаты в 100 евро за каждый день заключения, начиная с 6 августа 2007 г. до освобождения на время подготовки к новому процессу, плюс 13 000 евро компенсации нематериального ущерба.

В октябре 2012 г. Страсбургский суд признал, что были нарушены права Пичугина по статье 6 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. Тогда суд постановил взыскать с государства в его пользу 9500 евро.

Пичугина судили по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу его судил суд присяжных и в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.