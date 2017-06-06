У экс-министра здравоохранения Тульской области проходят обыски – «Интерфакс»

Следственные органы Тульской области проводят обыск у бывшего министра здравоохранения региона Ольги Аванесян, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Обыски проходят по месту жительства бывшего министра», – сказал собеседник. Также следователи работают в учреждениях региона – в Центре информационных технологий (ЦИТ), в Тульском областном медицинском информационно-аналитическом центре.

По предварительным данным, обыски проводятся в связи с нарушениями в реализации программы информатизации в системе здравоохранения области. Комментария Следственного управления СКР по Тульской области пока не поступало.

В конце марта экс-министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян, возглавлявшая ведомство с января 2013 г., была отправлена в отставку губернатором Алексеем Дюминым. Причиной назывались жалобы и обращения граждан, нарекания по качеству медицинского обслуживания в области.

Накануне по делу о взятке в 1 млн руб. был задержан заместитель губернатора Курской области Василий Зубков. В воскресенье 4 июня за взятку в 3 млн руб. задержали вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько.