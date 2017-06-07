Генерал Росгвардии признался в передаче взятки Захарченко

Генерал Алексей Лаушкин подтвердил на допросе, что получил наличными $800 000 от одного из московских рестораторов для передачи их через посредника полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом свидетельствуют материалы дела, которые есть в распоряжении «РИА Новости».

Владелец ресторанов La Maree, импортер морепродуктов в Россию Меди Дусс, согласно материалам допроса, заявил следствию, что с него требовали $5 млн за решение вопросов, связанных с ведением бизнеса. Через генерал-майора Алексея Лаушкина, ранее занимавшего пост руководителя управления Росгвардии по Московской области, с которым был знаком ресторатор, он организовал встречу с Захарченко и попытался снизить размер запрашиваемой суммы. В итоге ему удалось договориться о $800 000, говорится в показаниях Дусса. Генерал Лаушкин подтвердил, что вел переговоры от имени владельца La Maree.

Полковник Захарченко вину в получении взятки от Дусса полностью отрицает. Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября 2016 г.

В рамках уголовного дела в отношении Захарченко в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд руб., происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия.

Обвиняемый заявляет, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. Также он отвергает обвинение во взятке в 7 млн руб. По словам Захарченко, он стал жертвой провокации спецслужб, которым готов помочь в поиске владельцев обнаруженных миллиардов.