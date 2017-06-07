Социологи выяснили, что больше всего ценят россияне

Россияне больше всего ценят здоровье (99 пунктов), отношения в семье (98 пунктов) и безопасность (96 пунктов), следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также респонденты заявили о важности социальной инфраструктуры в месте проживания (96 пунктов), среды обитания (93 пункта), материального положения (90 пунктов), возможности общения с друзьями и близкими (89 пунктов) и достижения поставленных целей (83 пункта).

Наличие возможности карьерного роста (15 пунктов), участие в общественной и политической жизни (8 пунктов), положение в обществе (39 пунктов), творческая самореализация и наличие досуга (по 46 пунктов) являются для россиян не самыми главными жизненными ценностями.