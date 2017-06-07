Число иностранных туристов в России снизилось почти на 3% в I квартале

Число въездных туристических поездок в Россию в январе - марте 2017 г. составило 4,38 млн, что почти на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщает Росстат.

По его данным, лидером по числу посещений России, как и в прошлом году, стала Украина - 1,578 млн поездок, рост по сравнению с I кварталом прошлого года составил 8,2%. На втором месте Казахстан - 657 000 (на 2,5% меньше прошлогоднего результата). Замыкает топ-3 Финляндия, Россию посетили 234 000 путешественников из этой страны, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. Польша, которая в прошлом году входила в тройку лидеров, переместилась на четвертое место, показав снижение турпотока в Россию на 48% - до 189 000 поездок.

Заметный рост турпотока показал Китай, оказавшийся на пятом месте по числу прибытий, отсюда в Россию в январе - марте совершено 183 000 турпоездок, или на 31,7% больше, чем в те же месяцы прошлого года. Число путешественников из США и Франции осталось на уровне 2016 г. - 20 000 и 30 000 соответственно, из Великобритании - снизилось до 19 000, или на 9,5%, из Германии - до 53 000, или на 7%. Значительный рост показала Турция - 15 000 прибытий, в полтора раза больше, чем в тот же период в прошлом году, когда было закрыто авиасообщение между странами.

По данным Росстата, число международных прибытий в Россию в 2016 г. составило 24,55 млн человек, что на 8,6% меньше, чем годом ранее.