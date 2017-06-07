Парламент Петербурга ужесточил правила проведения референдумов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду поддержало поправки в городской закон о выборах и референдумах, увеличив требуемое число членов инициативной группы с 20 до 300 человек. Законопроект поддержали во втором чтении 38 депутатов, против выступили восемь.

Слишком простая процедура организации референдума «обесценивает вековые завоевания демократии», заявил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. «К сожалению, практика последнего времени показала, что институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции», – заявил депутат, слова которого приводит его пресс-служба.

«Демократично ли, когда в угоду чьим-то интересам мы отвлекаем не только тысячи людей, но и многих специалистов, ведь над анализом каждой инициативы работают юристы, редакторы, лингвисты и другие сотрудники органов власти?» – отметил он.

Ранее противники передачи Исаакиевского собора РПЦ предложили провести референдум по этому вопросу. Инициатива дошла до Законодательного собрания, рассмотрение инициативы отложено до осени.