В Иране заявили о причастности Саудовской Аравии к терактам в Тегеране

Корпус «стражей исламской революции» (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) обвинил Саудовскую Аравию в причастности к совершенным в Тегеране терактам, сообщает ТАСС.

«Эти террористические атаки произошли спустя неделю после совместного совещания президента США (Дональда Трампа) с правителями одной из реакционных стран региона (имеется в виду Саудовская Аравия), которая оказывает покровительство террористам. Тот факт, что ответственность за эти теракты взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в России), говорит об их (правителей) причастности к совершенным диким деяниям», - говорится в распространенном агентством Таsnim заявлении КСИР.

«Все участвовавшие в атаках террористы уничтожены. Иранский народ может быть спокоен в отношении того, что в обеспечении безопасности и спокойствия людей не будет никаких пауз», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, вооруженные люди утром в среду открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. Ответственность за теракты взяли на себя террористы «Исламского государства». В результате терактов погибли как минимум 12 человек, еще 43 получили ранения, напоминает «Интерфакс».