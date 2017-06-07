Количество погибших при теракте в Иране достигло 12 человек

По последним данным, 12 человек погибли при теракте в Иране, сообщило иранское государственное новостное агентство Mehr. Ранены 39 человек. Все четыре террориста, которые атаковали парламент Ирана в Тегеране и прорвались внутрь здания, уничтожены, сообщило агентство, осада здания снята.

Утром в среду вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Позднее сотрудники спецслужб окружили здание парламента, а на место происшествия прибыли высокопоставленные представители командования Корпуса стражей исламской революции.

Информацию о втором взрыве на территории мавзолея аятоллы Хомейни власти Тегерана назвали ложной. Однако ранее сообщалось, что на территорию мавзолея прорвалась смертница в сопровождении вооруженных людей.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).