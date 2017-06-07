СМИ: у мавзолея имама Хомейни в Тегеране произошел еще один взрыв

Телерадиовещательная компания Ирана сообщает в среду о том, что второй смертник привел в действие взрывное устройство у мавзолея имама Хомейни.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сегодня в Тегеране произошла двойная атака: на парламент страны и мавзолей. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). По разным данным, погибли от одного до семи человек. Около восьми получили ранения.