В Великобритании начались парламентские выборы

В Великобритании в 7 утра по местному времени открылись более 40 000 избирательных участков, сообщает ВВС, в стране идут внеочередные парламентские выборы. Голосование завершится в 22.00. В нем могут принять участие около 46,9 млн зарегистрированных избирателей. Им предстоит избрать 650 членов парламента. Часть избирателей уже проголосовали по почте.

Последние парламентские выборы в Великобритании проводились в 2015 г. Тогда в списке было 46,4 млн избирателей, явка составила 66,4%, консерваторы получили 331 место в парламенте.

Премьер-министр Тереза Мэй неожиданно предложила досрочные выборы в апреле. Она объяснила, что перед началом переговоров об условиях выхода Великобритании из Евросоюза необходимо добиться единства среди парламентского корпуса. Пока, по ее оценке, страна была готова к объединению перед Brexit, а в Вестминстере единства не было.