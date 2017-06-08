ТАСС: Силовиков интересуют финансовые документы «Руси сидящей»

Сотрудников правоохранительных органов, которые пришли с обыском в офис организации «Русь сидящая», интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации, а также компьютеры, установленные в офисе. Это ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее руководитель организации Ольга Романова сообщила в Facebook о начале обыска. Координатор организации Алексей Федяров рассказал РБК, что обыск проводит УБЭП.

Позднее Романова сказала, что в офис приходили четыре сотрудника Следственного комитета и двое понятынх. По ее словам, они провели выемку бухгалтерской документации. «Все интересовавшие документы мы выдали добровольно», - заявила она. По ее словам, следователи предъявили постановление о проведении оперативно-следственных мероприятий в связи с якобы поступившей информацией о хищении бюджетных средств. «Бюджетных средств у нас нет в принципе», - отметила Романова. «Интерфаксу» она уточнила, что речь идет о доследственной проверке.

Официальных комментариев МВД или СКР информагентства еще не получили.

«Русь сидящая» - благотворительная организация, которая помогает заключенным и их семьям.