Песков: кибератаки с территории США совершаются ежедневно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ежедневно фиксируют хакерские атаки с территории США. «Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно. В том числе и хакерские атаки, которые осуществляются на сайт президента России», – сказал он. Песков подчеркнул, что речь идет об атаках с территории с США: «Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон».

По его словам, «совершение хакерской атаки с территорий какой-то страны не может означать причастность официальных властей к этому». Он добавил, что атаки хакеров фиксируются не только с территории США, но и из многих стран мира.

На вопрос, есть ли у Кремля факты вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России, Песков ответил: «Такие случаи также хорошо известны».