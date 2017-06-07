Песков прокомментировал сообщение о роли российских хакеров в скандале вокруг Катара

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «очередным фейком» информацию источников CNN о том, что к кризису вокруг Катара могут быть причастны российские хакеры. «Коллеги из CNN раз за разом публикуют ссылки на неназванные источники в неназванных подразделениях какой-то разведки, абсолютно не привязанные к реальности, к земле потоки информации, - цитирует чиновника ТАСС. - Ну, фейк он и есть фейк». Пресс-секретарь отметил, что его работа становится легче день ото дня: «Можно уже не объясняться, а просто говорить "фейк" или "не фейк".

На вопрос, планируют ли в Кремле предпринимать что-либо, чтобы снять тему русских хакеров из международной информационной повестки, Песков ответил, что Кремль «не может вмешиваться в редакционную политику». Он только призвал «бороться за культуру журналистки, качество журналистики».

Обострение отношений на Ближнем Востоке началось с появления на сайте государственного катарского информационного агентства комментариев от имени эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани о поддержке Ирана, «Хезболлы» и Израиля и о том, что президент США Дональд Трамп долго у власти не удержится. Доха заявила, что сайт агентства был взломан и комментарии – фальшивка, не имеющая никакого отношения к эмиру. Однако соседи Катара отреагировали на инцидент резко и заблокировали на своих территориях вещание катарских СМИ, включая телеканал «Аль-Джазира». Кризис обострился после визита в регион президента Дональда Трампа. С 5 июня арабские страны во главе с Саудовской Аравией и Бахрейном начали рвать дипломатические отношения с Катаром, обвиняя его в финансировании террористов.

В расследовании взлома участвовали специалисты ФБР, которых отправили в Катар, узнала CNN. Ее информированные источники в США говорят, что американские участники следствия считают, что взломать катарский сайт и разместить там фальшивые сообщения могли российские хакеры. Их целью, как считают источники CNN, было спровоцировать раскол среди союзников Америки.