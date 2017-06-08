Возглавляемая США коалиция сбила в Сирии беспилотник проправительственных сил

Силы возглавляемой США коалиции сбили беспилотник, принадлежащий проправительственным силам в Сирии, сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

«Беспилотник открыл огонь по позициям коалиции», - сказал он журналистам в четверг в ходе телемоста из Багдада. По словам военного, среди сил коалиции пострадавших нет.

Диллон подтвердил, что силы коалиции уже в третий раз нанесли удар по проправительственным войскам, которые, по его словам, зашли внутрь зоны «деконфликтации», на которой располагаются силы коалиции и их партнерские силы.

Он сообщил, что коалиция воспользовалась линией по предотвращению инцидентов с Россией для того, чтобы добиться выхода проправительственных сил, однако это пока не возымело действия.